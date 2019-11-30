Тюменский центр социальной защиты выступает за здоровье сотрудников

Программа "Здоровый сотрудник – успешный коллектив!", разработанная комплексным центром социального обслуживания населения (КЦСОН) Тюменского района, заняла третье место в региональном этапе Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".

Диплом присужден в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы". Организаторы конкурса стремились привлечь общественное внимание к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и предприятий, демонстрация конкретных примеров достижения социально значимых целей, а также распространять накопленный в этой сфере позитивный опыт.

Конкурс проводится с 2000 года и проходит в два этапа (региональный и федеральный) с участием на всех этапах представителей сторон социального партнерства.

25 ноября 2019 года в большом зале правительства Тюменской области на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений представители КЦСОН района, в числе других победителей и призеров конкурса, получили заслуженную награду, сообщает департамент социального развития Тюменской области.