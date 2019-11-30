Тюменцы узнают лайфхаки новогоднего путешествия

Тюменцы смогут узнать лайфхаки бюджетных и нестандартных путешествий на встрече с блогером-путешественницей, владелицей турагентства Екатериной Безгодовой. В преддверии праздников она поделится новогодними тревел-кейсами.

На лекции в мультицентре "Моя территория" участники узнают, куда можно отправиться в праздничное путешествие в нашем регионе, России, а также за пределы страны.

"Декабрь всегда ассоциируется с приятными хлопотами, связанными с грядущими праздниками, а также с логическим завершением всех дел и хлопот. На лекции мы совместим приятное с полезным: проверим всю важную информацию о качественных путешествиях, чтобы потом применить ее на практике, отправившись в долгожданный отпуск", — делится Екатерина Безгодова, спикер.

В декабре посетителей мультицентра "Моя территория" ожидает еще больше событий, которые помогут расслабиться и сделать будущий год более продуктивным. 12 декабря в 18:30 состоится новогодний квиз, а 19 декабря в это же время пройдет мастер-класс по изготовлению карты желаний. Мероприятие состоится в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1), 5 декабря в 18:30, сообщает "Мегатюмень".