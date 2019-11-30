Тюменцев призывают быть внимательнее на дорогах

Ни одна система курсовой устойчивости в современных автомобилях никогда не заменит голову человека. Поэтому самое важное для водителя - быть предельно внимательным на дорогах, считает автоэксперт, профессиональный дрифтер Максим Шляпников.

В зимнее время риски увеличиваются в разы, ведь на дорогах бывает и гололед, и лужи, и снежная каша, и накаты, и колеи.

"Зимой структура асфальта неоднородная: где-то он сухой, в другом месте перемет или гололедица, поэтому водителю сложно мгновенно сориентироваться в каждой ситуации. Когда выходите из дома, "потрогайте" асфальт, посмотрите, не поскользнетесь ли вы сами, чтобы потом выбрать правильную манеру движения на автомобиле", - отмечает Максим.

Помните, что один из самых опасных маневров на дороге - это обгон, особенно если на дороге снег и лед. Во время обгона нужно плавно нажимать педаль газа, постепенно увеличивая скорость, а когда возвращаетесь в свою полосу, нельзя ни газовать, ни тормозить – просто плавно с той же скоростью перестраиваетесь, чтобы не потерять управление, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Автоинспекторы советуют водителям обращать внимание на выбор безопасной скорости, необходимо осторожное движение без резких и рискованных маневров, применение "зимних" приемов торможения и соблюдение дистанции, даже если автомобиль оборудован зимними шинами. И что не менее важно - перед отправлением в путь необходимо убедиться в работоспособности стеклоочистителей и осветительных приборов: при плохой видимости крайне сложно вовремя заметить появившегося на дороге пешехода или рассчитать скорость встречного транспорта - все это может явиться причиной ДТП.