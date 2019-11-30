Тюменские экоактивисты собирают вещи в "Ящик добра"

В Тюмени реализуется экологическая акция "Ящик добра", ее цель – сократить количество выброшенной на свалку одежду и стимулировать ее вторичное использование.

Как пишет "Комсомольская правда – Тюмень", за 2 месяца тюменцы сдали в "Ящик добра" 7 тысяч текстильных вещей, организаторы передали их в центры "Семья", "Милосердие" и "Миротворец". Со 2 декабря он переедет в другой торговый центр. О его точном местоположении организаторы сообщат в официальной группе проекта ВКонтакте "ЭкоМГЕР": https://vk.com/ecomger72

"Тюменцы уже стали ближе к этому, ящик заполняется за 4 дня полностью, — прокомментировал Владимир Сбитнев, организатор проекта.