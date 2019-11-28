Тюменцы могут обменять 1 кг LEGO на билет в "Умную Тюмень"

Фото: детский технопарк "Кванториум"

Детский технопарк "Кванториум" совместно с проектом "Умная Тюмень" запускает необычную акцию. Тюменцы могут принести 1 килограмм конструктора LEGO и получить взамен билет на проект "Умная Тюмень" на программу на выбор.

Проект "Умная Тюмень" - это научные мероприятия для детей 7-14 лет и их родителей. Организаторы проекта проводят интерактивные программы по естественным наукам. Каждая из них - это 2-часовой курс знаний по тому или иному разделу.

В рамках программы оборудуются 4 разных лаборатории, в каждой из которых дети проводят разнообразные опыты. В это время родители заняты на "взрослой" программе — это интерактивная лекция-викторина, тема которой совпадает с темой детской программы. После программы каждый участник получает задание - набор опытов для домашнего выполнения. Все программы разрабатываются выпускниками и сотрудниками МГУ им. М.В. Ломоносова, а проводятся лучшими студентами ТюмГУ.

Участники акции могут выбрать билет на одну из программ: "Химия и жизнь", "Зоология" или "Физические эксперименты". Приносить лего нужно по адресу: детский технопарк "Кванториум" (проезд Гелоголоразведчиков, 6а), 300 кабинет.

Срок действия акции не ограничен, победителей будет несколько. Также для всех участников, принесших меньше килограмма конструктора, детский технопарк "Кванториум" приготовил поощрительные призы (поп-сокет, браслет-флешка, сумка-кобура).

Собранные детали конструктора будут размещены в коридоре детского технопарка "Кванториум" на специальной Лего Доске, чтобы каждый желающий мог написать или собрать что-либо на этой большой панели.