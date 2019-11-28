Российские эксперты в сфере туризма оценят потенциал региона

Более 250 представителей сферы туризма из разных регионов России соберутся в Тюмени, чтобы обсудить новые направления в развитии отрасли.

В пятницу, 29 ноября, областной центр примет форсайт-форум "Сибирь-Урал", на котором специалисты поговорят о реализации масштабных туристских проектов. Среди экспертов форума – советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова, председатель Правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов, замдиректора департамента Минэкономразвития Михаил Брусиловский и другие.

Открывать форум будет заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"С каждым годом туристический поток Тюменской области растет. Значительная часть гостей региона – представители деловой сферы. Большой поток туристов приезжает к нам, чтобы побывать в санаториях или на горячих источниках. Чтобы поддерживать высокую планку, мы постоянно совершенствуемся, перенимаем полезный опыт, ориентируемся на рекомендации экспертов. И грядущий форум – ещё одно тому подтверждение", – сказал он.

В программе делового дня запланирована работа трех сессий и двух круглых столов, по результатам которых будут подписаны соглашения федерального и регионального уровней в сфере туризма. На "Форсайт-сессии для представителей туриндустрии и муниципальных образований" эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) договорятся о сотрудничестве и обменяются опытом с муниципальными образованиями регионов.

На сессии "Стейкхолдеры туризма" поговорят о роли бизнеса в реализации крупных проектов в Японии, сравнят российский опыт с международным, а также обсудят механизмы взаимодействия туризма, власти и бизнеса. В рамках работы площадки "Лучшие региональные практики" участники рассмотрят вопросы маркетинга территории, бренда, создания туристического продукта и формирования системы продвижения регионов.

С подробной программой форума можно ознакомиться здесь.