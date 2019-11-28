Тюменские студенты раздавали прохожим вешалки

Вечером 26 ноября на улицах Тюмени прошел передвижной перформанс. Ребята с рейлами раздавали прохожим пустые вешалки.

Пятеро молодых тюменцев карнавальных масках и с QR-кодами на спине дарили прохожим необычные сувениры в районе Цветного бульвара. Тюменцы были удивлены, но вешалки охотно принимали. Самые внимательные обнаружили сюрприз на бирке.

Участниками перформанса оказались студенты 1 этапа творческого проекта "Премьера". Помимо пустых вешалок на рейлах висели костюмы, в которых они выступали на фестивале "Российская студенческая весна".

Акцией "Театр начинается с вешалки" студенты приглашали жителей города посетить спектакль 1 декабря в 17:00 в молодежном театральном центре "Космос". Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация по ссылке: https://clck.ru/KQ4wh

Постановка является итогом выездной смены "Премьера".

Напомним, с 28 по 1 декабря стартует выездная смена для творческих студентов в детском центре "Энергетик". 100 участников разделятся на 4 труппы и под руководством федеральных экспертов создадут свой спектакль за 4 дня.

Отметим, первая "Премьера" состоялась в 1998 году и ежегодно проходила до 2012 года. Она включала в себя только выездные смены творческих коллективов. В 2018 году организаторы решили возродить проект и добавить еще два этапа: недельный интенсив и челлендж-баттл. В 2019 году впервые участниками смены помимо тюменцев станут студенты Ямала и Югры.

Организаторы отмечают, что "Премьера" помогает студентам прокачать навыки и развить новые таланты перед Областной студенческой весной и начать к ней готовиться уже осенью.