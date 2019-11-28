В Тюменской области от гриппа привиты 646 тыс. человек

В регионе против гриппа привиты 490 тысяч взрослых и 156 тысяч детей. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

По результатам еженедельного мониторинга, заболеваемость ОРВИ в Тюменской области по итогам минувшей недели ниже эпидемических порогов на 58%.

Тюменцам напоминают, что прививка намного эффективнее любых общеукрепляющих средств и рекомендуется всему населению, особенно группам высокого риска заражения: детям с 6 месяцев, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, лицам призывного возраста, медицинским работникам, работникам образования и других профессиональных групп, определенных национальным календарем профилактических прививок.

Прививку против гриппа нужно успеть сделать до эпидемического подъема заболеваемости, поэтому оптимальным временем для ее проведения является сентябрь–ноябрь.