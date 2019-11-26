Тюменский "Кванториум" приглашает на VR/AR Fest

Фото: детский технопарк "Кванториум"

С 29 ноября по 1 декабря в Тюмени на базе пространства коллективной работы "Точка кипения" (Тюменский технопарк, ул. Республики, 142, этаж 2) пройдет первый межрегиональный хакатон виртуальной и дополненной реальности “VR/AR FEST ТЮМЕНЬ”. Организатор - детский технопарк "Кванториум" (Тюмень).

Очная регистрация на хакатон стартует 29 ноября в 10:00, завершатся соревнования 1 декабря в 18:00. Мероприятие будет интересно ребятам, увлекающимся 3d-моделированием или программированием, а также желающим больше узнать о данных направлениях. Таким образом, у начинающих будет возможность попробовать свои силы, а у опытных ребят - прокачать свои навыки.

К участию приглашаются команды обучающихся образовательных организаций общего и дополнительного образования от 2 до 5 человек (плюс наставник) в возрасте от 11 до 18 лет. Соревноваться команды будут в трёх номинациях:Culture, Business, Edutainment. Спойлеры заданий можно будет найти в официальной группе детского технопарка "Кванториум" (г. Тюмень) в социальной сети "ВКонтакте" ближе к дате старта мероприятия.

Работы будут оцениваться по нескольким критериям:

* технология выполнения,

* качество,

* дизайнерское решение,

* наличие собственных моделей, скриптов и других реализованных самостоятельно элементов приложения,

* новизна и оригинальность.

Для комфортной работы участникам рекомендуется взять с собой личные ноутбуки (не имеющим такой возможности организаторы предоставят свои) и камеры для видеосъемки. Для тестирования приложений будут выделены отдельные зоны, необходимое оборудование (Vive, Windows VR, смартфоны и планшеты) прилагается.

В результате хакатона будут определены 3 победителя, которые не только получат ценные призы , но и смогут поехать на федеральный фестиваль виртуальной и дополненной реальности в Москву. Все ребята получат дипломы участника.

Для участия требуется регистрация по ссылке. С положением конкурса можно ознакомиться здесь.

По всем вопросам: Козлова Анастасия Вячеславовна, тел.: +7(919) 920-58-94; e-mail: istyusha007@gmail.com (если не ответили – sms, telegram, whatsap; желательно писать, а не звонить).