На "Тюменском Экспортном Форуме" расскажут, как увеличить поставки продукции на рынки Азии и Африки

Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Несколько десятков ведущих российских и зарубежных экспертов 3 декабря посетят "Тюменский Экспортный Форум" (ТЭФ-2019), сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Событие несет практическую составляющую и призвано помочь региональному бизнесу уверенно зайти на новые рынки сбыта продукции, правильно сформировать стратегию экспорта, найти каналы и инструменты для продвижения, понять важность экспортной деятельности в современных условиях.

Одной из главных тем обсуждения на Форуме станет работа с бизнесом стран Африки и Азии. Модератором и спикером панельной сессии "Открой Африку" выступит основатель электронной площадки B2B-export.com Екатерина Дьяченко: "В своей практике мне удалось поработать в 15 странах Африки и заниматься оценкой инвестпроектов в горнорудном деле и нефтяном секторах. Именно опыт работы в африканской нефтянке вызывает у меня живой интерес к Тюменскому региону". Секреты Екатерины Дьяченко для успешного экспорта: "Терпение и длинный горизонт планирования. Важно не бояться начинать. Если что-то не получается - можно забросить, но самое худшее – это корить себя за то, что не попробовал начать делать".

Отдельная площадка ТЭФ-2019 будет посвящена работе со странами, входящими в Евразийский экономический союз. Спикер образовательного мастер-класса Форума "Техническое регулирование ЕАЭС. Практикум", руководитель отдела дистанционного обучения учебного центра "Компас ВЭД" (г. Санкт-Петербург) Павел Духницкий отмечает важность знания техрегламентов для экспортеров, заинтересованных в стабильной и легальной работе в странах ЕАЭС.

"На сегодня система техрегулирования ЕАЭС включает более 40 регламентов на различные виды товаров. Кроме того, сохранилось несколько национальных регламентов, например, о требованиях пожарной безопасности, отличающихся в разных странах ЕАЭС. Помимо различий в требованиях, существуют и возможности сертификации товаров по единым техническим регламентам в любой стране ЕАЭС, что зачастую облегчает и удешевляет процесс проверки товаров и получения документов. На Форуме мы об этом поговорим и, надеюсь, поможем экспортерам в дальнейшем развитии бизнеса", - обращает внимание Павел Духницкий.

Регистрация на ТЭФ-2019 продолжается на официальном сайте www. exportforum.ru. Начало работы Форума – 3 декабря в Тюменском Технопарке, ул. Республики, 142. Организаторами проекта выступают: Центр поддержки экспорта Западно-Сибирского инновационного центра, департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области при участии Торгово-промышленной палаты Тюменской области.