В Тобольске пройдет фестиваль актуального научного кино

С 27 ноября по 1 декабря в Тобольске состоится Фестиваль актуального научного кино ФАНК. В программе — кинопоказы, VR, дискуссии с экспертами из области науки и технологий, Science Slam и большое шоу от главного физика-экспериментатора России Алексея Иванченко.

На фестивале покажут новинки мирового документального кино — фильмы "Мы роботы", "Самое неизведанное", "Изобретая будущее", "Почему мы креативны?", "Плот", а также фильм "Медведи Камчатки. Начало жизни".

Лекционную часть откроет Елена Солодкова, преподаватель теории и практики монтажа во ВГИК (Москва). Еще один гость — Алексей Иванченко. Он проведет физико-химическое шоу со спецэффектами OpenLab Show.

В Свободном молодежном театре состоится финал Science Slam, научного стендап-шоу, в ходе которого молодые ученые с помощью режиссеров и актеров театра продемонстрируют свои научные разработки.

События пройдут на трех площадках — в мультицентре "Моя территория", кинотеатре "Апельсинема" и Свободном молодежном театре. Вход свободный.

Фестиваль проводится в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел", реализуемой СИБУРом.