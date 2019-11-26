Жители Зареки потребовали проложить тротуар и установить фонари

Жильцы многоэтажек № 47 и 48, построенных на месте ветхих частных домов на улице Сосьвинской, пожаловались депутату Тюменской городской думы Степану Киричуку на отсутствие нормального тротуара и наружного освещения вдоль проезжей части.

По словам жителей микрорайона, дорога разбита тяжелой строительной техникой. Неоднократные обращения горожан в адрес застройщика и администрации города результатов не дали.

Степан Киричук незамедлительно отреагировал на замечания жителей. Совместно со специалистами департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, управы Центрального административного округа проблема решена в кратчайшие сроки. Для удобства жителей пешеходная зона выложена бетонными плитами – это временная мера по решению проблемы, поскольку в ближайшее время начнется строительство следующих многоэтажных домов.