Жители Зареки потребовали проложить тротуар и установить фонари

Жильцы многоэтажек № 47 и 48, построенных на месте ветхих частных домов на улице Сосьвинской, пожаловались депутату Тюменской городской думы Степану Киричуку на отсутствие нормального тротуара и наружного освещения вдоль проезжей части.
По словам жителей микрорайона, дорога разбита тяжелой строительной техникой. Неоднократные обращения горожан в адрес застройщика и администрации города результатов не дали.
Степан Киричук незамедлительно отреагировал на замечания жителей. Совместно со специалистами департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, управы Центрального административного округа проблема решена в кратчайшие сроки. Для удобства жителей пешеходная зона выложена бетонными плитами – это временная мера по решению проблемы, поскольку в ближайшее время начнется строительство следующих многоэтажных домов.
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