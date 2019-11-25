Замерзающего на улице тюменца спасла полиция

В Тюмени сообщение о замерзающем в снегу мужчине поступило на станцию скорой помощи ранним утром. 48-летнего мужчину обнаружили сотрудники полиции. Он уснул на снегу и не мог сказать, как долго находился на улице.

"Медики диагностировали у пациента обморожение обеих рук. Его доставили в Областную клиническую больницу № 1. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо, его руки были спасены, и он выписан домой", — сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

В больницы также с обморожениями доставлены 29-летний и 31-летний мужчины. К ним на помощь приходили неравнодушные прохожие, которые перед тем, как вызвать скорую, выясняли, что беспокоит пострадавших и нуждаются ли они в медицинской помощи.