В Тюменской гордуме наградили будущих депутатов

Фото - duma.tyumen-city.ru

Чествование команд-участников и награждение победителей деловой игры "Я - будущий депутат Тюменской городской думы!" состоялось в большом зале гордумы 22 ноября. Напомним, игру проводили Избирательная комиссия Тюмени совместно с департаментом образования администрации города и при участии депутатов гордумы.

По итогам состязаний учащихся 10 – 11 классов, первые места заняли команды школ № 40, 89, 69, 32, 65 гимназии № 1 и лицея № 93. Заслуженные награды победителям деловой игры вручила председатель избирательной комиссии Тюмени Татьяна Гиблер.

"Цель этой игры не только в том, чтобы вы лучше познакомились с избирательным правом или узнали, как работает городская дума, - отметила Татьяна Гиблер. – Самое главное в том, что вы поняли, что вы – избиратели. То есть те, кто формирует власть".

В ходе игры учащиеся 24 школ Тюмени демонстрировали знание Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", избирательного кодекса Тюменской области, а также устава города. Школьники показывали свой артистизм, умение аргументировать, творческий подход и находчивость.

Так, в своих выступлениях участники игры призывали сверстников не быть пассивными и аполитичными, а также затронули актуальные проблемы из жизни города. Например, ребята предлагали благоустроить пруд Утиный, заменить устаревшие детские площадки и представили макеты реконструкции объектов. В своих предвыборных программах школьники обращали внимание на необходимость строительства новых школ, развитие медицинской реабилитации и оказание помощи пожилым людям.

"Наша команда состояла из шести человек, а программа включала в себя в основном предложения по благоустройству в районе ММС, улучшению качества жизни. Например, у нас нет спортивного комплекса и довольно маленькая поликлиника, но при этом достаточно свободного места, где могли бы появляться новые социальные объекты", - рассказал капитан команды "Содружество", представлявшей на игре школу № 45, Роман Беков.

Депутаты, наблюдавшие за ходом деловой игры, высоко оценили старания ребят, отметив, что все капитаны команд – достойные лидеры, харизматичные, яркие личности.

"Хотя депутатская работа происходит публично и гласно, основная ее часть – не яркая и интересная. Это тяжелая работа, которая проходит в тиши кабинетов, на производствах, в проблемных точках, где депутатам необходимо досконально изучать каждый вопрос", - рассказал школьникам заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов.