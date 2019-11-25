Тюменские врачи сохранили пациенту с онкологией единственную почку

Спасти жизнь и сохранить жизненно важный орган смогли врачи стационара МСЧ "Нефтяник" пациенту, который поступил к ним со злокачественным новообразованием единственной почки.

В 2015 году 61-летнему мужчине был поставлен диагноз — рак левой почки, единственным вариантом лечения было ее удаление. Спустя четыре года при очередном УЗИ раковую опухоль нашли уже в правой почке. Самым простым способом избавиться от злокачественного новообразования было удалить орган, но это грозило пациенту почечной недостаточностью и необходимостью проходить многочасовые сеансы гемодиализа по несколько раз в неделю до конца жизни.

Решено было попытаться сохранить пациенту его единственную почку. Операцию провел Алексей Пономарев, заведующий онкологическим отделением стационара МСЧ "Нефтяник". Опухоль размером в 3,5 см располагалась в самом центре органа, рядом находятся магистральные сосуды и чашечно-лоханочная система почки. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, всё прошло успешно, пациент уже выписан домой и чувствует себя хорошо.