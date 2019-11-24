Будущие выпускники тюменских школ готовятся к итоговому сочинению

Тюменским одиннадцатиклассникам предстоит написать итоговое сочинение. Экзаменационное испытание пройдет 4 декабря, и будущие выпускники продолжают активно к нему готовиться. Эксперты дают рекомендации, как получить зачет и доступ к весенним ЕГЭ.

Психолог одного из тюменских образовательных центров Алина Немытова отмечает, что многих учеников в итоговом сочинении пугает отсутствие четких правил и рамок. "Задания ЕГЭ ставят их в строгие рамки, поэтому не всегда на экзамене (а итоговое сочинение дети воспринимают именно как экзамен) некоторым бывает сложно проявить творчество и индивидуальность. Между тем, эксперты говорят о том, что вопреки всей свободе процесса в итоговом сочинении есть несколько нюансов, несоблюдение которых может привести к незачету", - поделилась она.

По словам учителя русского языка и литературы Натальи Лежаевой, в итоговом сочинении выпускники должны продемонстрировать способность аргументировать. Умение использовать аргументы – дело опыта, который нарабатывается при чтении.

"В короткие сроки уровень начитанности уже не изменить. Хотя в школах, конечно, идут уроки, где мы разбираем произведения и сюжетные линии. Своим ученикам я советую составить таблицу с тремя основными столбцами. В первом мы указываем направление, во втором – название произведений, в третьем – описываем сюжет. Короткие произведения ученик еще успеет прочитать. Но экспресс-чтение всей упущенной программы сейчас уже будет бесполезным. Я бы рекомендовала выпускникам подготовить короткий разбор произведений по каждой теме и аргументы", - советует педагог.

Психологи рекомендуют родителям поддержать своих детей эмоционально: не стоит настраивать своих детей так, что зачет или нужное число баллов на экзамене – это та планка, которую нужно взять во что бы то ни стало. Дети из-за этого будут больше нервничать, что помешает достичь успеха даже при хорошем уровне подготовки, пишет "Тюменская область сегодня".

В 2019 году тюменские школьники смогут выбрать одно из пяти направлений: "Война и мир" - к 150-летию великой книги", "Надежда и отчаяние", "Добро и зло", "Гордость и смирение", "Он и она".