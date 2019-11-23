Тюменский реабилитационный центр "Родник" устроит праздник для детей и родителей

Международный день инвалидов, отмечаемый 3 декабря, принесет подопечным тюменского реабилитационного центра "Родник" яркие впечатления и положительные эмоции. В канун праздника здесь традиционно откроется "Город больших и малых детских побед".

Сейчас в "Роднике" отдыхают и поправляют здоровье 132 ребенка и почти сотня их родителей. Специалисты центра заботятся о том, чтобы праздник стал приятным и запоминающимся событием для всех. И даже во время торжеств и гуляний, в центре не забывают о главном – о здоровье своих подопечных.

Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, на разных игровых площадках города участников праздника познакомят с коррекционно-развивающими технологиями, доступными каждому в домашних условиях.

Так, на площади "Отличного здоровья" медицинские работники "Родника" расскажут о здоровом образе жизни. Чтобы научиться поддерживать хорошую физическую форму гостей пригласят в скверы "Активного движения" и "Спортивных достижений". На улице "Самопознания" педагоги-психологи покажут, как развивать внимание, память, мышление. А в парке "Беззаботных развлечений" всех желающих научат танцевать.

Станция "Литературная" приглашает на литературную викторину. Прогулявшись по Арт-бульвару, ребята и взрослые смогут смастерить оригинальные новогодние сувениры своими руками. На проспекте "Веселых говорушек" логопеды научат эффективным техникам развития и коррекции речи. Любители театра смогут проявить актерский талант, заглянув в "Театральный переулок".

И, конечно, всех участников праздника ждут яркие впечатления и положительные эмоции – тоже немаловажные факторы реабилитационного процесса.