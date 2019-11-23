В Тюмени пройдет Конгресс наставников России

Третий открытый Конгресс наставников России "Наставничество 2.0: Производительность и качество" пройдет в зале Тюменской областной думы 25-26 ноября. Представители крупнейших компаний страны, юристы и политики расскажут о последних достижениях в системе обучения на рабочем месте, обсудят ее законодательное регулирование.

В рамках конгресса состоится конкурс наставничества среди предприятий России на Кубок Никиты Изотова, пройдет награждение победителей конкурса и вручение знаков "Почетный наставник".

Ежегодный конгресс организуют Центральный институт труда (Екатеринбург) и Тюменский деловой клуб при поддержке Минэкономразвития РФ. В число спикеров по традиции вошли губернатор Тюменской области Александр Моор и депутат Государственной думы, председатель Союза наставников России Андрей Ветлужских, сообщает "Тюменская область сегодня".

По словам участников конгресса, развитие института наставничества является важнейшим фактором для повышения качества услуг и производственной мощности российских предприятий. Они высоко оценили мероприятия, который проводит Центральный институт труда в разных регионах: конференции, мастер-классы, круглые столы по производительности труда,