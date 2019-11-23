В Ялуторовске пройдет инклюзивный творческий конкурс

Творческий конкурс "Это вы можете" объединит людей с ограниченными возможностями здоровья в Ялуторовске.
Конкурс проходит ежегодно уже седьмой раз. Участники соберутся 28 ноября в Молодежном социально-деловом центре (МСДЦ). Творческая молодежь в возрасте от 14 до 35 лет проявит себя в вокале, хореографии, художественном слове, а также в живописи и декоративно-прикладном искусстве. Организатором выступает Молодежный центр при поддержке отделения Всероссийского общества инвалидов в Ялуторовске. Стать зрителями конкурса могут жители и гости города.
- Это настоящий праздник творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья, аналогов которому нет в нашем городе - отметила директор Молодежного центра Лариса Фоминых. – А еще это способ доказать обществу: инвалидность – не приговор.
Конкурс состоит из двух частей. Выставка работ декоративно-прикладного искусства развернется в холле МСДЦ. Здесь же их оценят члены жюри. Среди авторов работ учащиеся и выпускники школы-интерната №6. Концертная часть мероприятия состоится в актовом зале, где выступят самодеятельные артисты различных направлений.
В 2018 году праздник собрал около 50 участников, в этот раз ожидается не меньшее количество талантливых людей, сообщает "Тюменская область сегодня".
Особенности здоровья не должны создавать трудности на пути к творчеству и самореализации – такова основная идея городского конкурса "Это вы можете".
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