В Тюмени завершается творческий конкурс "Дюймовочка"

Восемь юных тюменок в возрасте 5-6 лет прошли в финал конкурса "Дюймовочка". Итоги объявят в воскресенье, 24 ноября, сообщили в доме культуры "Водник".
Финалисткам предстоит показать себя с лучшей стороны в нескольких конкурсах: визитка, стих о маме, танцевальный конкурс, дефиле в костюмах для бала, где будут оцениваться оригинальность и название.
Победительнице будет присужден титул "Дюймовочка". Другие участницы смогут стать лучшими в следующих номинациях: "Скромность", "Модница", "Экстравагантность", "Эксклюзив", "Шарм", "Оригинальность", "Нежность", "Очарование", "Обворожительность", "Улыбка", "Элегантность".
Финал начнется в 13.00 часов. Вход для зрителей свободный. Можно поболеть за участниц и привести будущих претенденток на сказочную корону.
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