"Тюменский бройлер" создает новые рабочие места

Более ста новых рабочих мест создано в результате реализации

инвестиционного проекта птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер". Общий объем инвестиций превысил 1,6 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Увеличение производства влечёт за собой увеличение сбыта, поэтому особое внимание на сегодня уделяем именно этой составляющей нашей работы", - говорит директор птицефабрики Оксана Величко.

Чтобы помочь местным производителям и поближе познакомить их с представителями несетевой розницы, администрация Тюменского района организовала встречу с предпринимателями, работающими в сфере торговли. Помогает в сбыте продукции и использование новой, современной упаковки, благодаря которой увеличивается срок хранения.

"Подтверждением наших усилий по совершенствованию всех производственных процессов стали награды этого года. Золотые медали на межрегиональной агропромышленной выставке в УрФО и первое место в своей номинации по условиям соревнований в отрасли сельского хозяйства в Тюменской области. В следующем году также будем радовать потребителей нашими новинками, которые появятся на прилавках магазинов", - говорит Оксана Величко.