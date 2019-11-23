Тюменский учитель истории выступит на форуме "ПроеКТОриЯ-2019"

Проект учителя истории и обществознания Алены Шастиной из тюменской школы №40 будет представлен на форуме "ПроеКТОриЯ-2019", который пройдёт в Ярославле с 23 по 26 ноября, сообщают "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Урок, посвященный пятилетию присоединения Крыма к России, был признан одним из лучших на Всероссийском конкурсе лучших профориентационных практик, который проходил на платформе "Проектории" с 6 сентября по 30 октября.

"Урок о Крыме универсальный. Ученики работают в трех группах: человек-природа, человек-общество и человек-экономика. Каждый ребенок, в зависимости от способностей, может узнать о той или иной профессии. На уроке мы работаем с разными предметами из Крыма, привлекаем ресурс интернета и социальных сетей", - рассказала Алена Шастина.

Разрабатывая урок, тюменский педагог учитывала, с какими социальными партнерами можно сотрудничать, а также как привлечь общественность и родителей. Прописала компетенции, в том числе WorldSkills, жесткие и мягкие навыки.

"Со мной поедут наши ученики Алексей Тарасов - он выиграл чемпионаты всех уровней по робототехнике, и Никита Дубровин, он в этом году занял второе место в конкурсе, где презентовал свою куклу-марионетку", - добавила она.

Добавим, для Алены Шастиной победа в конкурсе "ПроеКТОрии" – уже вторая. В прошлом учебном году на всероссийском конкурсе "Авторские уроки будущего" ей принес победу урок, который она давала вместе с учителем областной физико-математической школы Денисом Трушниковым.