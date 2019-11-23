Проект "Тюменский кампус" подходит к завершению

Студенты, приехавшие в Тюмень из других городов, проходили адаптацию к жизни и учебе здесь в рамках проекта "Тюменский кампус". 27 ноября состоится официальное закрытие программы, будут объявлены лидеры турнирной таблицы.

Проект стартовал в начале учебного года, в нем приняли участие 120 человек. Студенты играли в бампербол — футбол в воздушных сферах, боролись за звание самой умной команды в интеллектуальной игре — головобойне, принимали участие в киберспортивном турнире в стиле советского киберпанка, сражались в игре в волейбол на батутах. После состязаний участники сразились в караоке-батле и приготовили блюдо во время кулинарного поединка. А также в течение всего ноября они проходили квест по значимым местам Тюмени.

В ходе мероприятий проекта команды зарабатывали баллы для общего рейтинга. После каждого соревнования составлялась турнирная таблица. Участники, набравшие наибольше количество баллов по итогам всех состязаний, получат призы: музыкальные колонки, портативные аккумуляторы, фитнес-браслеты, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

На закрытии команды примут участие в танцевальном флешмобе, получат памятные дипломы и поделятся своими впечатлениями с организаторами во время фуршета.

Проект "Тюменский кампус" реализует Студенческий совет Тюменской области при поддержке Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.