По направлению Екатеринбург — Тюмень пустят "Ласточку"

"Ласточки" в сообщении Тюмень — Екатеринбург — Тюмень появятся в новом графике движения поездов, который начнет действовать на сети российских железных дорог с 8 декабря 2019 года.

Из Тюмени "Ласточка" (№811) будет отправляться в 06:49 и прибывать в Екатеринбург в 11:49 (через 5 часов). Из Екатеринбурга (№814) отправление в 17:48, прибытие в Тюмень в 22:18 (в пути 4 часа 30 минут). Остановки — на станциях Тугулым, Юшала, Талица, Ощепково, Камышлов, Еланский, Богданович.

Межрегиональные рейсы будут выполняться электропоездами ЭС1 "Ласточка" в стандартном пятивагонном исполнении (с местами для сидения) ежедневно в формате "Дневного экспресса". Стоимость проезда в направлении Екатеринбург — Тюмень составит 938 рублей.

В пресс-службе Тюменского региона СвЖД отмечают, что на это направление будет применяться график гибкого регулирования тарифов, согласно которому в различные календарные периоды можно приобрести билеты с понижающим либо повышающим коэффициентом.