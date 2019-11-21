В Тюменской области обновляют железнодорожные переезды

16:08 21 ноября 2019
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С начала 2019 года на территории Тюменского региона Свердловской железной дороги выполнен ремонт на 30 железнодорожных переездах.

На 17 переездах заасфальтировано междупутье в границах переезда, заменены направляющие столбики и обновлена дорожная разметка. На двух переездах проведены работы по улучшению освещения. На 11 железнодорожных переездах проведена замена резинокордовых настилов, которые обеспечат пониженный уровень шума и смягчат ударную нагрузку на рельсы от движущегося автотранспорта.

Всего в границах Тюменского региона СвЖД эксплуатируется 59 железнодорожных переездов, в том числе 25 переездов обслуживаются дежурным работником, из них 23 оборудованы автоматическим устройством заграждения переездов.

Теги: ремонт , РЖД
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