В Тюменской области обновляют железнодорожные переезды

С начала 2019 года на территории Тюменского региона Свердловской железной дороги выполнен ремонт на 30 железнодорожных переездах.

На 17 переездах заасфальтировано междупутье в границах переезда, заменены направляющие столбики и обновлена дорожная разметка. На двух переездах проведены работы по улучшению освещения. На 11 железнодорожных переездах проведена замена резинокордовых настилов, которые обеспечат пониженный уровень шума и смягчат ударную нагрузку на рельсы от движущегося автотранспорта.

Всего в границах Тюменского региона СвЖД эксплуатируется 59 железнодорожных переездов, в том числе 25 переездов обслуживаются дежурным работником, из них 23 оборудованы автоматическим устройством заграждения переездов.