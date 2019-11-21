На обеспечение тюменских больниц кадрами направят 278 млн рублей

В Тюменской области объем финансирования программы по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами на 6 лет (до 2024 года) составляет более 278 млн рублей. Все средства будут направлены из областного бюджета.

На юге Тюменской области укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, к 2023 должна быть обеспечена 100%, а среднего персонала — к 2022.

"Два из трех целевых показателей по обеспечению населения врачами и средним медперсоналом, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях на 2019 год были достигнуты уже к концу лета", — отмечают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Если сравнить количество врачей всех специальностей в государственных организациях за 2011 год и 2019 год, то оно увеличилось почти на 38%. В 2011 году было 4502 врача, в 2019-м стало 6218 врачей. Средних медработников в учреждениях сейчас трудятся 13400 человек, 8 лет назад работало 11843 человека.

Ежемесячно меры социальной поддержки получают более 8 тыс. медицинских работников. Единовременные выплаты в 2019 году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" получили 32 врача (в размере 1 млн руб.) и 26 средних медицинских работника (в размере 500 тыс. руб.), переехавших для работы в сельскую местность.