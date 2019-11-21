В Тюмени завершилась деловая игра "Я – будущий депутат Тюменской городской думы!"

24 команды старшеклассников приняли участие в серии игр "Я – будущий депутат Тюменской городской думы!", которая проходила в школах областной столицы с 6 по 15 ноября. Последними за звание знатоков избирательного права боролись ученики школ №5 и №67 и лицея №93 Ленинского административного округа.

На сцене ребята продемонстрировали хорошие знания Избирательного кодекса Тюменской области и устава Тюмени. Это отразилось в продуманных обращениях к избирателям, ответах на вопросы, касающихся избирательной кампании, и в агитационных материалах.

В своих выступлениях конкурсанты призвали сверстников не быть пассивными и аполитичными, а также затронули актуальные для Тюмени проблемы. В частности, ребята предложили благоустроить пруд Утиный и заменить устаревшие детские площадки, и даже представили на суд жюри и болельщиков макет реконструкции объектов. Также в своих предвыборных программах школьники обратили внимание на необходимость строительства школ, развитие медицинской реабилитации и оказание помощи пожилым людям.

Председатель избирательной комиссии Тюмени Татьяна Гиблер похвалила школьников за качественную подготовку к деловой игре, но предложила обратить внимание на подачу агитационных материалов. На ее взгляд, для того, чтобы привлечь молодежь, старых приемов уже недостаточно, нужно активнее использовать соцсети и возможности интернет-ресурсов. "Как будете привлекать молодежь к выборам? Ведь молодые люди уже не смотрят листовки и плакаты. Нужно в полной мере использовать социальные сети. Думаю, что как раз с помощью таких игр вы многому научитесь и будете допускать меньше промахов во взрослой жизни", – отметила председатель жюри.

Другие члены жюри также отметили, что все капитаны команд – достойные лидеры, харизматичные, яркие личности. Ребята подняли актуальные, насущные проблемы, но некоторые из них не в компетенции городской думы и местной власти. Эксперты рассказали школьникам, как в будущем избежать подобных ошибок, и напомнили, что следующие выборы в городскую думу пройдут в 2023 году, а значит, выступающие сегодня на сцене смогут быть активными участниками избирательной кампании.

"Все школьники молодцы. В будущем хотелось бы еще больше команд-участников. Благодаря таким играм молодежь привносит в свой багаж новые знания, которые пригодятся в будущем, а главное, осознает, что статус депутата – это ответственная ноша, это человек, который обязан всегда отвечать за свои слова, поступки и действия", – подчеркнул депутат городской думы Владимир Гороховцев.

Чествование команд-участников и награждение победителей игры "Я - будущий депутат Тюменской городской думы!" состоится в большом зале гордумы 22 ноября.