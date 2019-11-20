Номинация "Прорыв года" стала самой востребованной в конкурсе экспортеров Тюменской области

Ведущие предприятия малого и среднего бизнеса Тюменской области, поставляющие продукцию в иностранные государства, соревнуются в конкурсе "Экспортер года" по четырем отраслевым номинациям. Особо активная борьба среди участников конкурса ожидается в пятой по счету номинации конкурса - "Прорыв года", на которую подано 10 заявок.

Соревноваться за победу будут 15 конкурсантов, причем некоторые из них заявились в нескольких номинациях. Участвуют предприятия и предприниматели: ЗАО "Тюменский машиностроительный завод", АО ИПФ СИБНА, ООО "Тюменские аэрозоли", ООО "Интеллект-Сервис", ООО "Заводоуковский маслозавод", ООО "Югсон-Сервис", ООО "НГ-Групп", АО "Сибтехнология", ЗАО "Денит", ООО "Тюменьэкопродукт, ООО "СКМ-100", ООО "Тюменьзарубежтур", ООО "Альфа-драйв", предприниматель Владимир Лукошин (кондитерские изделия) и предприниматель Евгений Гладун (древесный уголь).

"Интерес к конкурсу не случаен. Тюменские предприниматели понимают, что конкурентоспособность малого и среднего предпринимательства возрастает, если предприятия активно занимаются экспортом, ведь именно экспорт – это естественный обучающий механизм, заставляющий бизнес постоянно повышать свою конкурентоспособность через развитие и внедрение инноваций", - подчеркнул руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергей Полухин.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Экспортер года" состоится в рамках "Тюменского Экспортного Форума" 3 декабря в Тюменском Технопарке (ул. Республики, 142). Регистрация для участия в Форуме продолжается на сайте exportforum.ru, сообщили в пресс-службе ТПП ТО.

Организаторами выступают: Центр поддержки экспорта, департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области при поддержке Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Событие проводится в рамках национального проекта:

Отметим, количество малых и средних предприятий-экспортеров в России феноменально растет. По данным Федеральной таможенной службы и Минэкономразвития страны, в 2016 году число МСП с продажами продукции и услуг за рубежом составляло порядка 17 тысяч, в 2017 году – более 30 тысяч, а годом позже их количество достигло уже 50 тысяч субъектов. В Тюменской области благодаря созданным условиям для развития экспортной деятельности, количество малых и средних компаний, ориентированных на сбыт в иностранных государствах также возрастает.