В Тюменской области запущен мониторинг показателей цифрового неравенства

В Тюменской области создана и введена в опытную эксплуатацию автоматизированная информационная система "Мониторинг показателей цифрового неравенства". Она позволит автоматизировать процесс сбора и анализа данных о региональной информационной инфраструктуре для выявления территорий с ограниченным доступом к современным технологиям связи.

В систему загружены данные обо всех социально значимых объектах, планах и параметрах подключения их к сети Интернет, базовых станциях и различных параметрах услуг связи, предоставляемых сотовыми операторами. Так, эта информация позволит мониторить уровень доступности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, сообщили в Региональном информационно-образовательном центре.