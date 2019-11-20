На дорогах Тюменской области дежурят пункты обогрева

За прошедшие сутки из-за холодной погоды помощь мобильных пунктов обогрева МЧС на трассах региона потребовалась шесть раз: в Уватском, Голышмановском, Ярковском и Вагайском районах.
Водителям напоминают, что если автомобиль сломался или замерз на дороге вдали от населенных пунктов, и нужна помощь спасателей, то достаточно позвонить по телефонам 101 или 112. Пункты обогрева укомплектованы мобильной радиостанцией, комплектами теплой одежды и обуви, одеялами, медицинскими укладками и аптечкой первой помощи, техническими средствами спасения.
В морозную погоду специалисты рекомендуют автомобилистам воздержаться от дальних поездок, при необходимости перемещений на большие расстояния обязательно взять с собой сотовый телефон с заряженной батареей и предупредить родных о поездке.
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