В ТИУ могут появиться авиационные специальности

В Тюмени пути сотрудничества обсудили руководство АО "Аэропорт Рощино" и Тюменского индустриального университета. Компания вышла с предложением открыть в вузе направление для подготовки кадров, обеспечивающих безопасность на транспорте и авиационную безопасность, а также специалистов для предприятий воздушного транспорта в области информационных систем, автоматизации технологических процессов, электроэнергетики.

Пока обучиться авиационным специальностям можно только в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому, считают представители Рощино, спрос на выпускников ТИУ будет огромен.

"Такие специалисты будут востребованы как в аэропорту Рощино, так и в большой Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО. Новые направления подготовки позволят повысить безопасность полетов, улучшить качество обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты", — отметил генеральный директор АО "Аэропорт Рощино" Игорь Лужбин.

На встрече с руководством опорного университета компания выразила готовность к совместной разработке учебных планов и предоставлению площадок для прохождения практики студентов, сообщили в пресс-службе вуза.