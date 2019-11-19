VIII Культурный форум в Санкт–Петербурге в этом году побил рекорд по числу гостей

Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

За три фестивальных дня с 14 по 17 ноября различные площадки посетило более 35 тысяч человек из 96 стран. Организаторы представили около трехсот мероприятий на любой вкус. В культурных дискуссиях нашлось место для шоу-бизнеса и театральных новаторов, блогеров, журналистов, зрителей.

Торжественная церемония открытия VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялась в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский в приветственном слове отметил, что сценическое искусство по-прежнему лидирует в предпочтениях россиян.

"В театр готовы пойти 40% соотечественников. При этом в полтора раза - с 19 до 30% - выросла доля россиян, которые максимально положительно оценивают положение дел в культуре. Девять из десяти граждан страны регулярно ходят в кино, посещают театры, концерты, музеи, местные культурные праздники", - отметил Владимир Мединский.

Делегация "Тюменского концертно-театрального объединения", которую возглавила руководитель Надежда Казначеева, посетила ряд интереснейших мероприятий форума. Например, художественный руководитель Хоровой капеллы Тюменской филармонии (ТКТО) Альберт Мишин посетил мероприятия секции "Образование" и "Музыка".

"Присутствие Кена Хенсли (рок-музыкант, родоначальник хард-рок-движения) автора хитов британской группы URIAN HEEP сделало в программу секции в этом году необычной. Даже возникли какие-то творческие идеи, захотелось что-то такое экспериментальное сделать с академическим коллективом, я не говорю сейчас конкретно о рок музыкантах, но появились мысли совместить академическое и эстрадное", - поделился будущими планами художественный руководитель Хоровой капеллы Тюменской филармонии.

Также тюменцы побывали на других не менее интересных и полезных с профессиональной точки зрения мероприятиях - три дня были расписаны буквально по минутам. В эти дни в северной столице России прошли представительные дискуссии, посвященные успехам российского кино на мировом рынке, освещению культурных событий в современных масс-медиа, роли культурных проектов в развитии малых городов, восстановлению древних монастырей и военных крепостей России. Открылась выставка "Чебурашка и все-все-все. 50 лет главным персонажам советской мультипликации", стартовали Дни турецкого кино и множество других мероприятий.

В эти дни стало известно, что всемирно известный дирижер Юрий Башмет, который является постоянным участником тюменского фестиваля "Алябьевская музыкальная осень", стал новым послом проекта "Русские сезоны".

Подводя итоги посещения культурного форума генеральный директор "Тюменского концертно-театрального объединения" Надежда Казначеева заострила внимание, что эти три дня взаимно обогатили всех его участников.

"Для зрителей это возможность в свободном доступе прикоснуться к прекрасному, для профессионалов - это контакты, связи, которые тут устанавливаются. На форуме подписываются важные соглашения между творческими коллективами, учреждениями и даже странами. Здесь рождаются новые идеи!", - уверена Надежда Казначеева.

Добавим, что еще одним приятным итогом форума стала награда Тюменской области. На заседании координационного совета по культуре стало известно, что по темпам развития культуры Тюменская область впервые вошла в десятку регионов-лидеров. "Это результат всей команды: учреждений культуры, муниципальных образований, каждого сотрудника сферы", – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Она добавила, что на позиции региона повлиял национальный проект "Культура", его реализация задает всей отрасли динамичный ритм развития.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.