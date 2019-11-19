Старую Тюмень можно увидеть на выставке Михаила Гардубея

Фото: МАУК «ЦГБС»

В Центральной городской библиотеке открылась персональная выставка художника Михаила Гардубея "Тюмень, живописные хроники".

В экспозиции представлено 30 произведений живописи и графики из собрания автора. Основу выставки составили работы из серий "Тюмень, живописные хроники" и "Тюмень, куда туристов не водят". Многие графические листы, исполненные в оригинальной авторской технике, впервые показаны тюменцам. Выставка организована в рамках культурно-просветительского проекта "Город. Художник. Книга".

Посетить выставку можно до 12 февраля 2020 года, в планах — мастер-классы и встречи с художником.