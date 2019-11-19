В тюменских школах становится больше профильных классов

В школах Тюменской области активно внедряются сетевые и межведомственные проектов с использованием цифровых образовательных ресурсов: "АйтиЛаб", "РобоЛаб", "НаукоЛаб", формируются корпоративные классы компаний "Роснефть", "Новатэк", "Сибур", индустриальные классы Тюменского индустриального университета, реализуется проект "Агропоколение". Спрос на обучение в таких классах достаточно высок, а сами школьники с удовольствием участвуют в этих проектах.

О реализации государственной программы Тюменской области "Развитие образования и науки" на очередном заседании президиума регионального правительства рассказал директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер.

В текущем году до 60% увеличилось число учащихся в профильных классах всех направлений, а также вырос процент выпускников, успешно сдавших профильные предметы — 94%, в сравнении с 78% в 2017 году.

Меняются подходы по предпрофессиональной навигации ребят, отметил чиновник. Взамен ранее привычных форм работы внутришкольного формата, школы области переходят на общеобластные и сетевые проекты. Второй год подряд в регионе организуется фестиваль профессий "Билет в будущее", который собрал более восьми тысяч школьников. Серию вебинарных уроков лучших преподавателей страны представляет федеральный проект "ПроеКТОрия", в нем тюменские школьники могут не только смотреть лекции, но и выполнять задания. Региональный проект "Моя Тюменская область" знакомит учеников 8-9 классов с экономическим профилем, основными отраслями экономики регион, сообщается на портале регионального правительства.