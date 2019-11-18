Тюменские магазины оштрафовали на 1,6 млн рублей за продажу алкоголя несовершеннолетним

В ходе рейдов полиции в областном центре за 2018-й и прошедший период 2019 годов было выявлено 78 фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
Полицейскими были составлены административные протоколы по статье 14.16 КоАП РФ, виновных лиц привлекли к ответственности в виде административного штрафа на общую сумму более 1,6 млн.
Санкция статьи предусматривает штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
"Если вы стали свидетелем реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, а также употребления алкогольной продукции подростками, просим обращаться в ближайший отдел полиции", — отмечают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru