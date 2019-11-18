Косточку из уха у маленького ишимца пришлось доставать врачам

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО Областная больница №4

Пятилетнего мальчика с вишневой косточкой, застрявшей в ухе, доставили в Областную больницу №4 Ишима. Требовалась помощь специалиста: инородный объект глубоко вклинился в костный отдел слухового прохода.

"Чаще такие ситуации разрешаются хирургическим путем. Только благодаря тому, что косточка не гладкой круглой формы, а немного овальной, мне удалось найти просвет между нею и стенкой наружного слухового прохода, зацепить ее крючком и вытащить. Процедура заняла пару минут, но это дело случая, все могло произойти по-другому", — рассказал оториноларинголог Александр Гартунг.

Доктор советует родителям ни в коем случае не оставлять инородный объект в ухе в надежде, что он выпадет. Удаление инородного тела из уха по возможности должно быть проведено как можно скорее специалистом, пока в слуховом проходе не развилась воспалительная реакция или не произошло набухание гигроскопичных инородных объектов. Также следует пытаться удалить инородное тело уха самостоятельно, это может привести к ранению кожи слухового прохода, повреждению и перфорации барабанной перепонки, вторичному инфицированию.