В Ямальском микрорайоне к концу 2020 года появится новый детсад с яслями

Новый тюменскией детсад на 350 мест появится в квартале улиц Николая Ростовцева, Монтажников и Федюнинского. Рабочие приступили к подготовительным работам, ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года.

В дошкольном учреждении будет 14 групп, в том числе и ясельного типа. Среди помещений предусмотрены физкультурный и музыкальный залы с подсобными помещениями для инвентаря, кабинет коррекции речи и рисования (изостудия). Также в здании будет медицинский блок, пищеблок и различные административные помещения.

На территоррии детсада оборудуют четыре групповые площадки с теневыми навесами, а также физкультурные площадки со спортивным оборудованием и покрытием из резиновой плитки.

До 2024 года в Тюменской области в рамках национальных проектов предусмотрено строительство 26 дошкольных учреждений. Так, будущего детсада в Ямальском микрорайоне, новые детсады возводятся в Тобольске и в селе Исетском. На череди - заключение контрактов на строительство еще двух детских садов в Тюмени в районе ЖК "Суходолье" и на Войновке, отметили в пресс-службе Главного управления строительства региона.