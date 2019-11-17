Тюменцы отметят День рождения Владимира Даля

Мероприятия, посвященные Дню рождения Владимира Даля, пройдут в тюменских школах и учреждениях образования. Одним из них станет День словаря, который проведут в ТОГИРРО 18 ноября в 14:00.

В этот день состоится уникальная встреча с автором учебников по русскому языку, членом Орфографической комиссии при Российской академии наук Станиславом Ивановым. Она пройдёт 18 ноября в 14.00 в ТОГИРРО (Тюмень, ул.Малыгина, 73).

Станислав Викторович даст учителям, педагогам-библиотекарям, студентам и всем заинтересованным мастер-класс и расскажет об использовании словарей на современном уроке русского языка.

В этот день Тюменский областной государственный институт регионального образования (ТОГИРРО) презентует региональные проекты, которые прививают детям культуру использования словарей. Так, например, они разработали интерактивный квест, публичную лекцию, посвященную непрофессиональным словарям в интернете, региональный конкурс проектов словарей и многое другое.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, также в рамках Дня словаря пройдут всероссийские мероприятия: конкурсы видеосюжетов о словах и их значениях среди школьников "Живой словарь" и "Словарный урок", выставки словарей и энциклопедий и т.д.