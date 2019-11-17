Тюменские волонтеры свяжут теплые вещи для бездомных людей

Теплые вещи для тюменских бездомных свяжут волонтеры Лиги добровольцев Тюменского госуниверситета совместно с серебряными волонтерами в рамках акции "Теплый ноябрь". Завершится акция 27 ноября праздничным концертом. На участие в нем откликнулись волонтеры из инклюзивного театра "Театра - мы все".

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" куратор проекта Кристина Челнокова, добровольцы планируют связать теплые носки, варежки, шапки и шарфы.

"Впервые об акции "Теплый ноябрь" я задумалась еще в сентябре, когда размышляла о том, какую помощь можно оказать бездомным людям. Первое, что пришло на ум - это горячая еда и теплая одежда. Уже сейчас начинаются морозы и людям нужны теплые вещи, а если они будут связаны своими руками, с душой, то будут греть гораздо сильнее, чем просто купленная шапка в магазине", - поделилась Кристина Челнокова.

Лига добровольцев ТюмГУ уже закупила необходимую пряжу, а серебряные волонтеры приступили к работе. Связано будет более 20 вещей, которые затем передадут в дом милосердия "Богодельня". Это лицензированное медицинское учреждение, куда привозят людей без документов и определенного места жительства на содержание.

Завершится акция 27 ноября праздничным концертом. На участие в нем откликнулись волонтеры из инклюзивного театра "Театра - мы все".