Тюмень: власти и горожане ищут компромисс в вопросе строительства новой развязки

Строительство новой развязки в Тюмени между Червишевским и Московским трактами научило власть и горожан искать компромиссное решение спорных вопросов. Об этом заявил глава Тюменской области Александр Моор на передаче "Час с губернатором", которая прошла 12 ноября на канале "Россия 24".
Сначала против строительства выступили горожане, проживающие в Патрушева и в Ожогина, возведение дороги было остановлено. А затем с просьбой возобновить строительство к губернатору обратились жители "Тюменской слободы".
"Я рад, что ситуация пошла по такому пути, это означает, что жители интересуются благоустройством своего города и им не все равно. Мы создали рабочую группу, которая обсуждает концепцию строительства развязки. И это отличный опыт и хороший повод научить власти разговаривать с жителями, и наоборот", - цитирует главу области "Комсомольская правда – Тюмень".
По словам главы региона, любой городской проект найдет и противников, и сторонников. Поэтому здесь важно либо договориться, либо принять одно решение, которое устроит большинство людей. А в случае с развязкой власти и горожане все-таки попробуют найти компромиссные решения.
"Но нужно понимать, что развитие города, в том числе и его транспортной инфраструктуры, не может и не должно останавливаться", - резюмировал Александр Моор.
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