В Увате построят два многоквартирных дома

14:53 17 ноября 2019
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pixabay.com

Началось проектирование двух многоквартирных домов, которые построят в Центральном микрорайоне Увата в 2020 году. Готовящуюся строительную площадку осмотрел руководитель проектной организации Валерий Бледнов.

"Сегодня наша цель – посмотреть местность и условия для застройки. Земельные участки обеспечены всеми инженерными коммуникациями. В проект заложим благоустройство территории, в том числе игровые и спортивные площадки для детей и взрослых, стоянки для автотранспорта. Скоро начнут работать геодезисты", – сказал директор проектной организации.

Два четырехэтажных дома возведут по ул. Речной №13 и №15 на площади 8,9 тыс. кв. метров. Каждый из них будет состоять из двух секций.

Также решается вопрос о способе отопления помещений: установить в квартиры газовые котлы либо обустроить котельную на крыше, сообщают в пресс-службе администрации муниципалитета.

Теги: строительство , строительство жилья
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