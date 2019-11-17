Тюменцы узнают, как поменять жизнь с помощью гардероба

"Лайфхак-шоу по стилю: из 90-х в 20-е" проведет стилист, автор курсов по созданию образов и гардеробу Рина Кочаровская в тюменском мультицентре "Моя территория" 21 ноября, начало в 18:30, пишет "Мегатюмень".

Участники познакомятся с тенденциями моды 90-х и ее отголосками в современном мире, узнают, как изменить жизнь с помощью гардероба.

"Мода циклична. Многие тренды в одежде и музыке регулярно возвращаются в нашу жизнь. Ни для кого не секрет, что современная молодежь заинтересована в моде 90-х годов. Для того, чтобы разобраться, почему так происходит и как сочетать стиль в наше время, будет проведена наша творческая встреча", — делится Рина Кочаровская.

Регистрация на сайте tmn-id.ru. Тематика "Назад в 90-е" объединяет в этом месяце посетителей мультицентра "Моя территория". Тюменцы уже приняли участие в квизе и квартирнике. Тех, кто хочет еще больше погрузиться в эпоху 90-х годов, ожидает итоговое событие месяца. 28 ноября в 18:30 состоится "Dandy вечер" с использованием настольных и видеоигр из прошлого.