Благоустройство лога реки Тюменка будет обсуждать общественная комиссия

Источник: ТюмГУ

Общественная комиссия по рассмотрению вопросов благоустройства оставшейся территории лога реки Тюменка создадут в Тюмени. Будут рассмотрен проект для 17 га, планируется учесть пожелания экологов, дизайнеров, архитекторов и жителей города.

Проект застройки лога реки Тюменки стал одним из вопросов, поднятых на программе "Час с губернатором". Глава региона Александр Моор сообщил: весь лог реки Тюменка составляет 22 га. Утвержденный проект будет реализован на площади 5,2 га между улицами Камышинской и Перекопской. При этом 2,2 га – территория под зданиями общежитие, 3 гектара – современный ландшафтный парк с инфраструктурой. На реализацию будет выделено 3,9 млрд рублей.

Проект представляет собой большой студенческий кампус с общежитием на 1000 мест, подземной парковкой на 400 мест, где ставить авто смогут все горожане. Ландшафтный парк станет еще одним популярным местом отдыха. "Это будет украшение города", - подчеркнул Александр Моор.