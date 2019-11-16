Тюменские травматолога развивают новые направления эндопротезирования

Травматологи Тюменской областной клинической больницы №2 продолжают развивать новые направления эндопротезирования. В 2019 году они впервые заменили протезом плечевой сустав, затем начали применять ревизионное эндопротезирование тазобедренных суставов. Ранее такую операцию проводили только в федеральных центрах.

Врачи ОКБ №2 уже более 10 лет используют в своей практике тотальное эндопротезирование, когда повреждённые тазобедренный или коленный суставы полностью меняются на искусственные. С 2018 года они начали заменять на билинертный протез и часть сустава, пораженную артрозом. В 2019 году внедрили ревизионное эндопротезирование тазобедренных суставов, при котором меняется на новый один из изношенных компонентов искусственного сустава.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, ежегодно в ОКБ №2 выполняется около тысячи операций по полной замене повреждённых крупных суставов на искусственные. Срок службы протезов составляет до 15-20 лет, поэтому процедура по их замене не менее востребована.

Главная цель ревизионного эндопротезирования та же, что и при первичной имплантации – возвратить больного к полноценной жизни, обеспечить полный объем движений в суставе. Такая операция сложнее предыдущей, тюменским травматологам помогает большой практический опыт и хорошее техническое оснащение больницы.

При замене используются специальные высококачественные ревизионные протезы.

Операции бесплатные для жителей Тюменской области, средства на их проведение выделяются из федерального и регионального бюджетов в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи.