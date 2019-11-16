Новые центры амбулаторной онкологической помощи появятся в Тюменской области

Пять центров амбулаторной онкологической помощи откроют в Тюменской области в 2019 и 2020 годах. Благодаря этому пациенты из сельских муниципалитетов получат возможность наблюдаться у врачей-онкологов и проходить химеотерапевтическое лечение рядом с местом жительства, не выезжая для этого в областной центр.

Как сообщила директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова, до конца 2019 года центры амбулаторной онкологической помощи откроются в Тюмени и Ишиме. В 2020 году такие медицинские учреждения заработают в Заводоуковске, Голышманово и Тобольске.

"Задача - сделать онкологическую диагностику и помощь более доступной для жителей Тюменской области", - подчеркнула она.

В Тюменском центре амбулаторной онкологической помощи уже открыто эндоскопическое отделение, идет монтаж нового компьютерного томографа. Работа ведется в рамках реализации национального проекта "Здоровье", пишет ИА "Тюменская линия".