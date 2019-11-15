Презентация портала "МЕДИНФО 72" состоялась на форуме "ИНФОТЕХ-2019"

Фото: Ольга Болотова

Более 2700 человек побывали за два дня на Тюменском цифровом форуме и выставке информационных технологий "ИНФОТЕХ-2019". В этом году 56 федеральных и региональных компаний представили свои инновационные решения в области сквозных технологий, импортозамещения, обработки данных, цифровых платформ.

Одно из них – портал "МЕДИНФО 72", проект ГАУ ТО "Медицинский информационно-аналитический центр". На протяжении всего форума наш стенд № 37 на втором этаже Тюменского технопарка пользовался постоянным интересом у гостей и участников форума.

Познакомившись поближе с функциональностью портала, посетители отмечали несомненную пользу этого уникального интернет-продукта для жителей Тюменской области в большей мере благодаря удобному интерфейсу и сервисам портала. Представителям медицинских организаций понравился простой, но в тоже время функциональный шаблон официального сайта медицинских организаций, разработанный на примере Областной клинической больницы № 2.

Одним из интересных решений разработчиков сайта стала интеграция с федеральным регистром медицинских работников (ФРМР), которая позволяет актуализировать в автоматическом режиме данные по медицинским работникам каждой медорганизации, что значительно упрощает работу администратора сайта. Индивидуальность сайту придают интерактивные блоки, которые можно по желанию добавлять, изменять, а также вставлять собственные картинки и фотографии, вести новостной блок своей клиники.

На мини-секциях стенда в течение двух дней сотрудники Тюменского областного медицинского информационно-аналитического центра также показывали и рассказывали о деятельности ГАУ ТО "МИАЦ": работой с федеральными и региональными информационными ресурсами - ФРМО, ФРМР, МИС, РИС, АССОО-2. Директор ООО "ЛИНС" Илья Яумецкий (г. Москва) представил работу региональной радиологической информационной системы. Большой интерес к этим вопросам проявили члены делегации из Башкирии, Кургана и других регионов страны.

Кроме того, на второй день форума на дискуссионной площадке Департамента здравоохранения Тюменской области "Реализация федерального проекта "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ" в Тюменской области" участники мероприятия обсудили вопросы информатизации здравоохранения региона, опыт перевода поликлиник с SAP на "1С-Медицина-Регион" и многие другие вопросы информатизации областного здравоохранения.

О развитии региональной медицинской системы в 2019 г. и планах на 2020 год рассказала руководитель ситуационного центра и центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения ГАУ ТО "МИАЦ" Галина Попова.

Гость из Санкт-Петербурга Анатолий Коноваленко представил телемедицинские решения компании НЕО, касающиеся функциональной диагностики. Об опыте Тюменской области и региональной системе мониторинга артериального давления доложила директор компании "Венул" Светлана Морозова. Александр Потапов, начальник регионального телемедицинского центра сообщил об интеграции областной медицины с применением телемедицинских технологий.

И в заключение модератор дискуссионной площадки, директор ГАУ ТО "МИАЦ" Андрей Ивашинников, представляя портал "МЕДИНФО 72", отметил важную роль интернет-ресурсов в освещении деятельности регионального здравоохранения и взаимодействия с населением – главным потребителем медицинских услуг.