В Тюменской области прошли рейды по взысканию алиментов

Во всех районах Тюменской области судебными приставами были проведены рейды по взысканию алиментных платежей.
В Тюмени по адресам должников было совершено два ареста имущества в счет погашения долга по алиментам, пять человек были объявлены в розыск после того, как судебные приставы убедились, что они не проживают по указанным адресам. Доставлены в суды и привлечены к административной ответственности четыре тюменца, всем им назначены обязательные работы.
В Тобольске двум мужчинам за неуплату алиментов суд назначил административный арест на 10 суток. В Ишиме были найдены 6 должников и установлены их источники их доходов.
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