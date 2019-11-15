В Тюменской области прошли рейды по взысканию алиментов

Фото: пресс-служба УФССП по Тюменской области

Во всех районах Тюменской области судебными приставами были проведены рейды по взысканию алиментных платежей.

В Тюмени по адресам должников было совершено два ареста имущества в счет погашения долга по алиментам, пять человек были объявлены в розыск после того, как судебные приставы убедились, что они не проживают по указанным адресам. Доставлены в суды и привлечены к административной ответственности четыре тюменца, всем им назначены обязательные работы.

В Тобольске двум мужчинам за неуплату алиментов суд назначил административный арест на 10 суток. В Ишиме были найдены 6 должников и установлены их источники их доходов.