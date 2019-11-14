Полиция третий день ищет двух пропавших подростков из центра "Семья"

Слева — Виктория Булдакова, справа — Ксения Шахматова

Полиция ведет поиски двух девочек, которые ушли из центра "Семья" в селе Борки Тюменского района и пропали без вести. Ксения Шахматова и Виктория Булдакова покинули центр в минувший понедельник, 11 ноября, в 8 часов утра, об их местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Приметы Ксении: на вид 15 лет, рост 160–170 см, европейской внешности, среднего телосложения, волосы прямые до плеч, светло-русые. В чем была одета, не установлено.

Приметы Виктории: на вид 15 лет, рост 160-170 см, европейской внешности, среднего телосложения, волосы прямые до плеч, светло-русые. В чем была одета, не установлено.

При получении информации необходимо сообщить в МО МВД "Тюменский" по адресу: город Тюмень, ул.Московский тракт, 175, контактные телефоны: 8 (3452) 30-02-02 либо по тел.: 102, 112.