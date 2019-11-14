В Тюмени почтят память жертв ДТП

Ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который ежегодно проходит в третье воскресенье ноября, памятные мероприятия состоятся в Тюменской области.

Гражданская акция "Стояние со свечами" пройдет завтра, 15 ноября, в 11:30 у Тюменского театра кукол (ул.Кирова, 36). Здесь соберутся студенты и молодежь. ГИБДД приглашает тюменцев принять участие в памятных мероприятиях и зажечь свою свечу в дань памяти земляков, погибших в ДТП.

Госавтоинспекция Тюменской области приводит такие данные: в 2019 году на дорогах региона в дорожных авариях погибли 143 человека, четверо погибших — дети до 16 лет. 40 человек погибли в дорожных авариях с водителями в состоянии опьянения, 48 — из-за выезда на встречную полосу, 36 — из-за превышения водителями скорости, 29 погибших — пешеходы.