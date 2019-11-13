В Тюмени оштрафовали фирму, повредившую водопровод на улице Демьяна Бедного

В областном центре оштрафовали организацию, по вине которой в октябре этого года была повреждена трасса горячего водоснабжения по улице Демьяна Бедного.

Это случилось во время того, как ООО "ПЕРЕСТРОЙ-КА" выполняло работы по благоустройству территории общего пользования. Из-за повреждения трассы было ограничено водоснабжение четырех жилых домов. На следующий день компания своими силами устранила повреждение.

Прокуратура возбудила в отношении ООО "ПЕРЕСТРОЙ-КА" административное дело по ст. 7.7 КоАП РФ (повреждение объектов и систем водоснабжения). В результате Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора оштрафовало организацию на 20 тыс. рублей. Производителю работ был объявлен выговор.