В Тюмени оштрафовали фирму, повредившую водопровод на улице Демьяна Бедного

16:30 13 ноября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В областном центре оштрафовали организацию, по вине которой в октябре этого года была повреждена трасса горячего водоснабжения по улице Демьяна Бедного.

Это случилось во время того, как ООО "ПЕРЕСТРОЙ-КА" выполняло работы по благоустройству территории общего пользования. Из-за повреждения трассы было ограничено водоснабжение четырех жилых домов. На следующий день компания своими силами устранила повреждение.

Прокуратура возбудила в отношении ООО "ПЕРЕСТРОЙ-КА" административное дело по ст. 7.7 КоАП РФ (повреждение объектов и систем водоснабжения). В результате Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора оштрафовало организацию на 20 тыс. рублей. Производителю работ был объявлен выговор. 

Теги: водоснабжение , штрафы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2019